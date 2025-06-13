受伊朗领空关闭影响，多架航班备降塔什干机场

官方通报显示，今日执飞“塔什干—吉达”航线的乌兹别克斯坦航空（Uzbekistan Airways）客机已降落在塔什干。

此外，原计划从塔什干飞往迪拜的迪拜航空（Fly Dubai）客机也在乌兹别克斯坦首都机场停留。乘客们已被临时安置在机场航站楼。

同时，载有“阿拉木图—沙姆沙伊赫”航线旅客的开罗航空（Air Cairo）以及执飞“首尔—多哈”航线的卡塔尔航空（Qatar Airways）的飞机也已在塔什干机场降落。“塔什干—多哈”航班则已延误。

据悉，当地时间凌晨3时20分许，伊朗首都德黑兰市区传出巨大爆炸声。以色列总理内塔尼亚胡13日发表声明说，以军对伊朗的打击会“持续多日”。以军行动目标是“打击伊朗核设施、弹道导弹工厂和军事能力”。伊朗最高领袖哈梅内伊发表声明说，等待以色列的必将是“严厉的惩罚”。美国国务卿鲁比奥说，美国没有参与以色列对伊朗的军事打击。美国总统特朗普表示，美方仍希望与伊朗继续就核问题举行会谈。

在中东局势持续紧张的背景下，哈萨克斯坦驻以色列特拉维夫大使馆对当地本国公民发布安全提醒。

【编译：阿遥】