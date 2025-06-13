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    16:14, 13 六月 2025 | GMT +5

    受伊朗领空关闭影响，多架航班备降塔什干机场

    哈萨克国际通讯社讯）据哈通社驻塔什干记者报道，受伊朗领空暂时关闭影响，多架执飞国际航线客机已备降乌兹别克斯坦首都塔什干的备用机场。

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    Фото: Мақсат Шағырбай/Kazinform

    官方通报显示，今日执飞“塔什干—吉达”航线的乌兹别克斯坦航空（Uzbekistan Airways）客机已降落在塔什干。

    此外，原计划从塔什干飞往迪拜的迪拜航空（Fly Dubai）客机也在乌兹别克斯坦首都机场停留。乘客们已被临时安置在机场航站楼。

    同时，载有“阿拉木图—沙姆沙伊赫”航线旅客的开罗航空（Air Cairo）以及执飞“首尔—多哈”航线的卡塔尔航空（Qatar Airways）的飞机也已在塔什干机场降落。“塔什干—多哈”航班则已延误。

    据悉，当地时间凌晨3时20分许，伊朗首都德黑兰市区传出巨大爆炸声。以色列总理内塔尼亚胡13日发表声明说，以军对伊朗的打击会“持续多日”。以军行动目标是“打击伊朗核设施、弹道导弹工厂和军事能力”。伊朗最高领袖哈梅内伊发表声明说，等待以色列的必将是“严厉的惩罚”。美国国务卿鲁比奥说，美国没有参与以色列对伊朗的军事打击。美国总统特朗普表示，美方仍希望与伊朗继续就核问题举行会谈。

    在中东局势持续紧张的背景下，哈萨克斯坦驻以色列特拉维夫大使馆对当地本国公民发布安全提醒

    【编译：阿遥】

    标签:
    乌兹别克斯坦 伊朗 以色列 交通
    Ерлан Мазан
    Ерлан Мазан
    编译
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