普京：俄哈关系发展不存在任何障碍

普京当天在会见出席第28届圣彼得堡国际经济论坛的全球主要通讯社负责人时做出上述表示。

他表示，俄哈两国之间是“真正意义上的盟友关系”，这一点毋庸置疑。他说：

- 我们与哈萨克斯坦的关系非常特殊，这一点大家都很清楚。这种关系建立在共同历史、曾经同属一个国家以及人民之间深厚的人文联系的基础上，这一切都极为重要。

他强调，哈萨克斯坦是集体安全条约组织（CSTO）、欧亚经济联盟（EAEU）以及上海合作组织（SCO）等多个重要一体化机制的成员国，这为两国关系的进一步巩固提供了有力支撑。

普京还指出，俄哈之间拥有世界上最长的陆地边界，这一地理因素也有助于推动双边合作。他表示：

- 我不认为我们与哈萨克斯坦的关系存在任何障碍，哪怕是一点点都没有。

他进一步补充道，莫斯科和阿斯塔纳将继续在各个层面探讨合作新方向。

- 我与哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫保持着定期会晤。他来访俄罗斯，我也非常愿意访问哈萨克斯坦。两国政府、各部委，尤其是外交部之间的磋商与互动也在持续进行， - 普京说道。

【编译：达娜】