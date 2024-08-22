托卡耶夫总统：哈塔签署联盟关系条约将具历史意义

托卡耶夫总统在会谈中首先感谢了塔吉克斯坦方面对其此次访问予以的热情欢迎和表现出的好客之情。

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哈萨克斯坦总统强调指出，他非常重视被视为哈萨克斯坦和塔吉克斯坦多领域合作的重要支柱的高级别定期会晤。

- 哈萨克斯坦与塔吉克斯坦在各个领域的合作保持着高速的发展趋势。我们两国，是相互信赖的盟友。哈萨克斯坦一贯高度评价塔吉克斯坦对哈萨克人民的好意。但我们不能止步于此，而是要继续向前迈进。我的此次访问，旨在大力推动两国合作。今天，将签署联盟关系条约。我认为，这份文件的历史意义是重大的。我相信我们此次将就一系列重要问题交换意见。- 托卡耶夫总统说。

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埃莫马利·拉赫蒙高度评价了两国合作关系，并表示他支持将哈萨克斯坦与塔吉克斯坦之间的战略关系更进一步。

- 尊敬的哈斯穆-卓玛尔特·科梅尔吾勒，欢迎您来到塔吉克斯坦！您的来访令我非常高兴。我对您的此次访问，将为两国关系发展带来巨大推动深信不疑。两国在政治、经济、人文和安全领域的合作正在高速发展当中。我已经准备好与您就两国合作的现状和前景，以及当前国际和区域热点议题开展讨论。- 塔吉克斯坦总统说。

两国总统在小范围会晤中，讨论了有关经济贸易、物流交通、能源、人文合作，以及数字化、农业和水资源领域的各类议题。

此外，双方还共同审议了能够对哈萨克斯坦和塔吉克斯坦经济发展注入新动力的投资项目的实施前景。

【编译：木合塔尔·木拉提】