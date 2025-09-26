关于哈萨克斯坦的阿拉套新城 我们都了解些什么？

在Jibek Joly广播电台《我的哈萨克斯坦》节目中，集团代表阿尔马特·多斯卡列耶夫将阿拉套形容为国家的“试验沙盒”。

“我们不只是建一座新城，而是要塑造哈萨克斯坦的未来蓝图——一个按照国际标准打造的高新区，”他说。

多斯卡列耶夫介绍，阿拉套从设计之初就定位为智慧城市。其概念和总体规划由新加坡Surbana Jurong公司负责，并于2022年底获总统批准，旨在为投资者提供清晰透明的规则保障。

项目规模宏大，占地8.8万公顷，超过新加坡和首尔面积。到2050年，这里预计容纳200万居民，每年吸引超400万游客，并创造约100万个就业岗位。住房总量将超过5500万平方米，教育机构可容纳4万名学生。首批可见进展预计在两到三年内显现，新住宅区的首批居民可在四到五年内入住。

开发将分阶段推进，涵盖四个主题区。毗邻阿拉木图的入口区将打造成金融与商业中心，规划一座标志性高塔；黄金区聚焦教育和医疗，引进国际大学及诊所；成长区则主打产业与物流；靠近卡普恰盖水库的绿色区将致力于休闲、旅游和娱乐。每区还将配备住宅及社会基础设施，确保学校、医院等必需设施步行可达。

阿拉套的核心目标之一是分流阿拉木图的压力。目前，这座城市人口约230万，每天涌入近40万辆汽车。

“如果不打造新的增长极，阿拉木图将面临更严峻的交通、生态和就业短缺问题，”多斯卡列耶夫说。

国际顾问评估显示，阿拉套选址的地震风险低于阿拉木图。

项目主要依赖私人投资，国家仅提供道路和公用设施等基础支撑。韩国毕马威已受聘制定产业园区策略，并吸引韩国龙头制造商。本月早些时候，总统访北京期间，阿拉套城市发展集团与中国建筑工程总公司及国家银行下属国家投资公司签署三方框架协议，推动入口区新商业区的开发。多斯卡列耶夫强调，城市将兴建一座标志性建筑。

“每座伟大城市都有地标。我们希望打造一栋能让阿拉套扬名国际的独特建筑，”他说。

据悉，日本公司预计参与设计，中国建筑工程总公司负责施工。

项目已正式启动。2025年9月12日，哈萨克斯坦韩国人协会发起的文化与商业中心K-Park奠基。施工进展将通过Alatau.city平台及K-Park专属渠道在线直播。10月15日至16日，国际路演将在首尔举行，向潜在投资者展示阿拉套。

当局希望阿拉套吸引年轻专业人士、IT专家、工程师和建筑师。早期阶段将包括创业中心、大学、公园、学校及医疗设施，住房类型和价格多样化。未来可能推出针对年轻家庭和初级专业人士的支持计划。

“从零起步建城并亲身参与，这既是巨大责任，也是难得机遇，”多斯卡列耶夫说。“我全身心投入这个项目，并坚信其潜力。”

此前报道，总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫宣布，阿拉套新城将获特殊地位。

【编译：木合塔尔·木拉提】