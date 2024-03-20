国际 “阿斯克（掷髀石）”运动联合会在阿斯塔纳正式成立

据悉，该组织此前已于3月12日在哈萨克斯坦司法部完成了合法登记手续。

根据哈萨克斯坦“阿斯克（掷髀石）”运动联合会消息，马吉利斯（议会下院）议员、Respublica党党员沃勒扎斯·库斯佩科夫当选为国际“阿斯克（掷髀石）”运动联合会主席。

除哈萨克斯坦外，申请成为这一新组建的联合会会员国的国家还包括土耳其、罗马尼亚、蒙古、吉尔吉斯、匈牙利、乌兹别克斯坦、中国、意大利和萨哈共和国（俄罗斯）。其成员国数量未来还有望继续增长。

国际“阿斯克（掷髀石）”运动联合会近期的主要任务，将包括成为世界民族运动协会的成员，筹备参与第五届世界游牧民族运动会以及在该盛会框架下筹办首届“阿斯克（掷髀石）”运动全球锦标赛等。

在Respublica党总部举行的首届国际“阿斯克（掷髀石）”运动联合会会议上，还完成了联合会副主席的选举。

经过选举，哈萨克斯坦民族及马背运动中心主任巴克达乌列特·萨比托夫、“阿斯克（掷髀石）”运动国家队主教练卓玛尔特·萨比尔詹吾勒、在土耳其积极推动“阿斯克（掷髀石）”运动发展的土耳其公民拉乌夫·乌兹根当选为副主席。

“阿斯克（掷髀石）”国家级教练员卓玛尔特·沃拉佐夫被任命为联合会秘书长。

【编译：木合塔尔·木拉提】