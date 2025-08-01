福布斯哈国亿万富豪榜更新 多位富豪排名变动显著

第一名仍由Kaspi.kz联合创始人维亚切斯拉夫·金保持，其资产从71亿美元增至77.3亿美元。这一增长受益于Kaspi.kz以11.27亿美元收购土耳其电商平台Hepsiburada控股权，以及收购Alatau City Bank（前身为Jusan Bank）所带来的股价上涨。7月29日，Kaspi.kz股价报收85.96美元。

第二名为Freedom Holding Corp.（FRHC）首席执行官提穆尔·图洛夫，其资产从58亿美元大幅增长至76亿美元。FRHC在纳斯达克股价半年内上涨34%，从133.25美元升至179.21美元。根据该股价，其所持股份估值达76亿美元。

波拉特·沃帖穆拉托夫的资产从5月时的37亿美元增长至64.6亿美元，排名升至第三。其财富增长主要受益于ForteBank宣布收购Home Credit Bank后公司股价上涨的推动。该银行股价在6月27日上涨14.1%，7月10日达到32.53坚戈高点。虽然此后价格有所回调，7月29日报收22.53坚戈，但ForteBank整体市值大幅上升，显著提升了乌特穆拉托夫的资产估值。

此外，多位富豪排名下降。

由于乌特穆拉托夫排名上升，以下富豪各退一位：

弗拉基米尔·金降至第4位，其资产估值未变

提穆尔·库勒巴耶夫与迪娜拉·库利巴耶娃降至第5与第6位，资产从53亿美元增至56亿美元。增长主要来自Halyk Bank在伦敦交易所的GDR股价上涨，从年初的20.35美元涨至7月29日的24.7美元。

【编译：达娜】