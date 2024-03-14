丹麦宣布追加国防预算 计划引入女性征兵制度

丹麦首相梅特·弗雷泽里克森表示，今年和2025年国防开支将占国内生产总值的2.4%，高于北约为成员国设定的目标。这些资金将用于提升丹麦的国防实力及增加对乌克兰的军事援助。

-我们重新武装丹麦不是因为想要战争、破坏或苦难。我们现在重新武装，是为了在国际秩序受到挑战的当下避免战争。-弗雷泽里克森三级片。

丹麦首相还表示，政府正在寻求实现“性别之间的完全平等”，计划从2026年开始将义务兵役的征兵范围扩大到女性，来增加年轻人服兵役的数量，并将服役时长从4个月增加到11个月。

据了解，丹麦是继挪威和瑞典后第三个要求女性服兵役的欧洲国家。

丹麦国防部长特勒尔斯·伦·波尔森表示，欧洲的局势“已经变得越来越严重，我们在考虑未来的国防时必须考虑到这一点”。

-更强有力的征兵制度，包括全面的性别平等，必将有助于解决国防挑战、全国动员和武装部队人员配备等问题。-他说。

据官方数据，丹麦目前有多达9000名职业军人，此外还有4700名正在接受基础训练的义务兵。政府希望将征兵人数增加300人，达到5000人。根据修订草案，应征入伍者将首先进行五个月的基础训练，然后进行六个月的作战服务和补充训练。

据悉，在2023年，丹麦政府承诺，在未来10年投入1550亿丹麦克朗(约合227亿美元)的国防预算，而新的国防预算是在这一基础上增加的。