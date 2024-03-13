联合国报告：2022年全球五岁以下儿童死亡人数降至490万，达到历史新低

该小组当天发布的报告显示，自2000年以来，全球五岁以下儿童的死亡率下降了51%；在柬埔寨、马拉维、蒙古国和卢旺达等国，这一降幅更是达到75%以上。

个人、社区和国家共同努力

联合国儿童基金会执行主任拉塞尔（Catherine Russell）对助产士、专业医疗人员和社区卫生工作者所做的努力表示赞赏，并称正是他们的承诺与奉献助推儿童死亡率显著下降。

-几十年来，个人、社区和国家都致力于为儿童提供低成本、高质量和有效的卫生服务。这足以表明，我们已经掌握了拯救生命的知识和工具。-她说。

联合国儿童死亡率估算机构间小组于2004年成立，旨在为儿童死亡率估算共享数据并改进方法，跟踪在实现儿童生存目标方面取得的进展。该小组由儿基会牵头，参与机构还包括世界卫生组织、世界银行集团以及联合国经济和社会事务部人口司。

道阻且长

尽管取得了这些进展，但报告指出，要消除所有可预防的儿童和青少年死亡还有很长的路要走，因为目前仍有数百万儿童死于可治疗的疾病，包括早产并发症、肺炎、腹泻和疟疾。而这些死亡大多出现在撒哈拉以南非洲和南亚，这突显出在获得优质医疗保健方面存在的地区差异。

对此，世卫组织总干事谭德塞强调，“孩子出生在哪里，不应该决定他们是生是死”；关键是要改善每个妇女和儿童获得优质卫生服务的机会，包括在紧急情况下，以及在偏远地区。

减小地区差异

报告还指出，经济不稳定、冲突、气候变化和新冠疫情挥之不去的影响正在继续破坏进展，加剧儿童死亡率现有的地区差距。

可持续发展目标3（良好健康与福祉）已提出，“到2030年，消除新生儿和五岁以下儿童可预防的死亡，各国争取将新生儿每1000例活产的死亡率至少降至12例，五岁以下儿童每1000例活产的死亡率至少降至25例”。

但报告强调，根据目前的进展速度，预计有59个国家将无法实现降低五岁以下儿童死亡率的目标，有64个国家将难以实现降低新生儿死亡率的目标。由此估算，到2030年，累计还将有3500万儿童在满五岁之前死亡。

联合国主管经济和社会事务的副秘书长李军华表示，在降低儿童死亡率方面取得的里程碑不仅对于跟踪进展意义重大，而且还应当提醒众人，现在还需要进一步的努力和投资，用于减少不平等现象，并在世界各地的新生儿、儿童和青年当中消除可预防的死亡。