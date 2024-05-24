哈国风投市场2023年强劲增长 融资和撤资均创历史新高

据数字发展、创新和航天航空工业部提供的数据，哈萨克斯坦本土项目成为风投投资的主要受益者，其中包括OneVision、Clockster、Easytap、CTOgram、CerebraAI、UvU、Kwaaka、BPMTracker、Porte、Hero's journey、Codiplay、JobEscape等。

据了解，金融科技 (FinTech) 继续成为风险投资热门领域，凸显其创新潜力和投资吸引力。例如，Prosper Pay提供里一种创新和薪资提前获取服务，根本上转变了传统金融服务模式。电商平台和电子市场也因大型企业投资而取得显著增长。

哈萨克斯坦风险投资市场主要参与者包括：Most Ventures、Big Sky Capital、Tumar Venture Fund、EA Group、Quest Ventures、Jas Ventures、Nomad VC、Activat VC、500 Ventures、Qazaqstan Investment Corporation、MyVentures、Tech Garden Ventures、Almak Capital Investment Firm、Falconry、InDrive New Ventures、Baiterek Venture Fund和QazTech Venture。

【编译：阿遥】