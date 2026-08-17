联合国追加3050万美元应急资金应对刚果民主共和国埃博拉疫情

弗莱彻宣布，将从联合国中央应急基金追加拨款3050万美元，用于应对刚果民主共和国埃博拉疫情。

这笔资金将补充此前为应对此次疫情拨给刚果民主共和国及其四个邻国的2400万美元。此外，弗莱彻表示，联合国已向一线增派20名工作人员。

国际捐助方此前已提供近3亿美元支持。

加强疫情应对

弗莱彻表示，此次疫情是史上蔓延速度最快的疫情，世界卫生组织总干事谭德塞已警告称，此次疫情有望成为史上致死率最高的疫情。

截至目前，已有超过2000人丧生。弗莱彻表示，在病毒进一步失控之前，需要加快行动、扩大规模并加强团结。

弗莱彻在周五主持了机构间常设委员会紧急会议。他表示，全球最大的人道主义组织负责人均一致同意加强集体应对行动。

扩大一线应对能力

弗莱彻指出，联合国埃博拉疫情应对扩容计划将重点放在保护生命上，包括将确保安全、有尊严地安葬的团队数量翻一番，将治疗能力提高两倍，改进接触者追踪工作，并部署更多经验丰富的管理人员。

他表示，此外联合国还将满足该地区在饮用水、卫生、医疗保健及其他基本服务方面的需求。