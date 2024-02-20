韩国6415名医生提出辞职 政府责令831人返岗

韩国实习和住院医生总数为1.3万人，其中95%在上述100家医院工作。截至目前，递交辞职报告的医生中有1630人（约25%）离开单位。福祉部第二次官（副部长）朴敏守当天在记者会上表示，世福兰斯医院、圣母医院所属医生离开单位的情况相对较多。各家医院尚未受理辞职报告。

福祉部对10家实习医院进行检查发现，截至19日晚10时，共1091名实习住院医生提交辞职报告，其中757人未到单位上班。由此，福祉部针对728人下达返岗复工命令。包括此前责令返岗的103人，福祉部共针对831人下达返岗复工命令。

福祉部计划当天对50家医院进行实地检查，并对长期停工的医生们再次下达返岗复工命令。若有关人员拒不执行命令，其医师执照将被吊销。

另外，中央应急处置本部当天召开第12次会议，检查应急诊疗体系，并决定为各家医院维持必要诊疗服务提供政策支援。具体对策包括上调急诊科医疗服务费用、新设临时诊疗补助款项补偿替实习住院医生进行诊疗的专科医生等。