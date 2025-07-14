韩国8000多名医学生决定返校 结束17个月罢课抗议

韩国医生学会发言人星期一（7月14日）告诉法新社，参加罢课行动的医学生已经同意返校。预计约有8300名医学生返回校园，具体返校时间安排由各医学院自行决定。

韩国医学生协会早些时候发布声明说，学生之所以决定复学，是考虑到继续采取抵制行动可能导致韩国医疗系统基础崩溃。

韩国总理金民锡对这一决定表示欢迎。他星期天（13日）在脸书发文，称赞这是医学生向前迈出的一大步。

韩国前总统尹锡悦选提出大幅扩大医学院招生数量，从而增加国家急需的医生数量，满足快速老龄化社会日益增长的医疗需求。

报道称，医学院扩招计划促使韩国去年11月重新参加高考的学生人数创下新高。

然而，这项举措遭到韩国医界广泛强烈抗议，约1万2000名初级医生罢工，医学生也采取罢课行动。

尹锡悦政府后来淡化这项措施，尹锡悦因去年12月3日宣布戒严而遭弹劾后，当局于今年3月提出取消医学院扩招政策。

罢工的初级医生中，大多数人仍拒绝复工。现总统李在明竞选时承诺，会设法解决医生罢工问题。