哈萨克斯坦顶级富豪收购英国足球俱乐部

据Sports.kz消息，米哈伊尔•洛姆塔泽日前完成了对这支英国甲级联赛球队控股权的收购。

在完成英格兰足球联赛(EFL)的批准程序后，米哈伊尔·洛姆塔泽、爱德华·维什尼亚科夫和丹·赖斯将加入俱乐部董事会。

值得一提的是，根据股权变更声明显示，米哈伊尔•洛姆塔泽旗下的Blue Ocean Partners II Limited拥有“韦康比流浪者”足球俱乐部90%的股份。

韦康比流浪者足球俱乐部（英语：Wycombe Wanderers Football Club）是位于英格兰东南部白金汉郡（Buckinghamshire）海威科姆（High Wycombe）的足球俱乐部，球队现时于英甲比赛，在2023~2024赛季中处于英甲第十位。

韦康比流浪者绰号“Chairboys”，主场球衣为四分浅蓝及深蓝格，以亚当斯公园球场（Adams Park）作为主场球场。

米哈伊尔·洛玛塔泽哈萨克斯坦金融科技公司Kaspi.kz创始人兼CEO，其创办的Kaspi.kz（代码为KSPI）今年1月在美国纳斯达克上市，募资超过10亿美元。Kaspi.kz是首家在美国上市的哈萨克斯坦企业。也是2023年10月以来全球最大规模的上市。

Kaspi.kz在哈萨克斯坦运营，提供Kaspi.kz 超级应用程序（一款为消费者提供多种服务的移动应用程序）及为商家和企业家提供的 Kaspi Pay 超级应用程序。文件显示，截至2023年9月 30日，这款消费者应用程序平均每月活跃用户为1350万。截至2023年9月30日的9个月，Kaspi.kz营收为28.3 亿美元，净利润为12.7亿美元。

该公司的股票还在哈萨克斯坦证券交易所和阿斯塔纳国际交易所（AIX）交易。

【编译：木合塔尔·木拉提】