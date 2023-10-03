美国哈萨克语俱乐部 为旅美哈萨克家庭的子女学习母语创造条件

2023年年初成立的《哈萨克语对话俱乐部（Kazakh speaking club）》是一个由志愿者组成的团体。

在这个俱乐部中，哈萨克语教师们通过寓教于乐的方式，为前来学习哈萨克语的孩子们提供最合适的语言教学。

Фото: Рустем Кожыбаев

俱乐部的组织者们表示，这个俱乐部的存在意义，不仅仅只是为了教授语言而已。

其最重要的目的，是试图通过母语——哈萨克语的教学活动，让生活在美国的这些哈萨克族孩子们，能够深入的了解自己的民族文化。

此外，通过参加俱乐部的活动，这些生活在美国的哈萨克族家庭，也能够相互认识，从而凝聚成为一个强有力的哈萨克移民社区。

Фото: Рустем Кожыбаев

社区中形成的良好的母语环境，又能够进一步加强下一代对民族语言文化的认知和继承。

哈萨克语俱乐部每次举行的活动，都会充满丰富的内容，包括传统习俗知识、音乐、艺术等不同的主题。

课程主要通过哈萨克语、俄语和英语开展。

Фото: Рустем Кожыбаев

参加俱乐部的许多孩子的母语一开始并不是很熟练，需要通过英语进行辅助，不过随着俱乐部活动次数的增加，很多孩子的母语正在变得愈发熟练。

很多孩子都会演唱哈萨克斯坦的国歌。

值得一提的是，俱乐部成员中，有不少孩子是在美国出生的。

哈萨克语俱乐部的存在，为这些孩子学习母语提供了非常好的平台和机会。

Фото: Рустем Кожыбаев

【编译：木合塔尔·木拉提】