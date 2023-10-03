12:02, 03 10月 2023 | GMT +6
美国哈萨克语俱乐部 为旅美哈萨克家庭的子女学习母语创造条件
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦驻华盛顿大使馆为了让在美国生活的哈萨克族儿童学习哈萨克语，提升这些孩子对本民族文化传统的兴趣，更好的接触和传承哈萨克文化，开展了大量工作。
2023年年初成立的《哈萨克语对话俱乐部（Kazakh speaking club）》是一个由志愿者组成的团体。
在这个俱乐部中，哈萨克语教师们通过寓教于乐的方式，为前来学习哈萨克语的孩子们提供最合适的语言教学。
俱乐部的组织者们表示，这个俱乐部的存在意义，不仅仅只是为了教授语言而已。
其最重要的目的，是试图通过母语——哈萨克语的教学活动，让生活在美国的这些哈萨克族孩子们，能够深入的了解自己的民族文化。
此外，通过参加俱乐部的活动，这些生活在美国的哈萨克族家庭，也能够相互认识，从而凝聚成为一个强有力的哈萨克移民社区。
社区中形成的良好的母语环境，又能够进一步加强下一代对民族语言文化的认知和继承。
哈萨克语俱乐部每次举行的活动，都会充满丰富的内容，包括传统习俗知识、音乐、艺术等不同的主题。
课程主要通过哈萨克语、俄语和英语开展。
参加俱乐部的许多孩子的母语一开始并不是很熟练，需要通过英语进行辅助，不过随着俱乐部活动次数的增加，很多孩子的母语正在变得愈发熟练。
很多孩子都会演唱哈萨克斯坦的国歌。
值得一提的是，俱乐部成员中，有不少孩子是在美国出生的。
哈萨克语俱乐部的存在，为这些孩子学习母语提供了非常好的平台和机会。
【编译：木合塔尔·木拉提】