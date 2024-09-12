哈土国防部长会晤：愿意推动军事合作新进展

-两国和两军关系建立在共同的历史和相互理解与信任的基础上。哈萨克斯坦是土耳其在中亚地区的可靠合作伙伴。哈萨克斯坦军人在我方演习中的出色表现令人钦佩，我们愿在这方面进一步加强合作。此外，土耳其武装力量愿意在军事训练、军事教育和国防工业等领域深化与哈萨克斯坦的合作。-他指出。