12:45, 12 9月 2024 | GMT +6
哈土国防部长会晤：愿意推动军事合作新进展
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦国防部长鲁斯兰·贾克斯勒科夫上将在阿斯塔纳与到访的土耳其国防部长亚沙尔·居莱尔举行会谈。
会谈中，双方对两国国防部门合作的积极态势表示满意，并重申了扩大合作的意愿。
会谈重点围绕军事技术合作、军事训练和军事教育等议题展开。
-两国国防部门在多个领域开展了密切合作，包括国防工业。哈萨克斯坦军事人员定期参加土耳其举办的“Efes”和“冬季”军事演习。此外，我们的军人还在土耳其的军事院校接受培训，每年两国军人之间都会进行经验交流。我相信您的此次访问将为深化双边合作注入新的活力。-贾克斯勒科夫表示。
居莱尔对两国国防部门合作伙伴关系的积极发展势头表示满意。
-两国和两军关系建立在共同的历史和相互理解与信任的基础上。哈萨克斯坦是土耳其在中亚地区的可靠合作伙伴。哈萨克斯坦军人在我方演习中的出色表现令人钦佩，我们愿在这方面进一步加强合作。此外，土耳其武装力量愿意在军事训练、军事教育和国防工业等领域深化与哈萨克斯坦的合作。-他指出。
会谈结束后，居莱尔在贵宾礼簿上签名留念。为表达对发展伙伴关系的共同愿望，他还在哈萨克斯坦国防部大楼院内的“友谊林”中种下了一棵树。
【编译：阿遥】