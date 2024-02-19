韩国防部：若医生集体罢工将开放军医院

全河奎表示，若医疗界强行推进集体罢工，韩军将根据跨政府部门应对措施，向民间开放国军首都医院等12家军医院的急诊室，并提供支援以确保急诊患者能够接受治疗。此外，国防部还将在不影响部队医疗体系的范围内探索治疗普通患者和派遣军医等方案。

另外，国防部次官（副部长）金善镐当天下午将访问国军医务司令部，确认面向民众的紧急医疗体系运营现场，并检查医务支援相关准备工作和态势。

在韩国政府宣布将从2025学年度高考开始扩招医学院新生的10天后，韩国首都圈五大医院实习医生和住院医生做出了集体辞职的决定，以反对政府推行医学院扩招。

据新华社报道，当地时间2月16日，韩国大韩实习和住院医生协会表示，经与首都圈五大医院医生代表商议后决定，这几家医院的实习医生和住院医生将于19日前集体提交辞职报告，并于20日6时起停止工作。

韩国政府已表明将从严惩处医界的集体行动，可能采取的措施包括吊销医师执照。因此，如果医生们真的采取集体行动，医界和政府之间的矛盾将进一步激化。