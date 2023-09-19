阿塞拜疆国防部宣布在纳卡地区启动“反恐措施”

阿塞拜疆国防部称，将使用精准制导武器打击军事目标，不攻击平民和民用基础设施。

-已向俄罗斯维和人员司令部和俄罗斯-土耳其联合监控中心通报了我方开展的行动。-阿塞拜疆国家通讯社报道说。

当天下午，阿塞拜疆外交部就“反恐措施”发表了声明。

-为阻止亚美尼亚武装部队在卡拉巴赫经济区可能的大规模挑衅、确保《三方声明》各条款的执行、解除亚美尼亚武装部队的武装并将其从阿塞拜疆领土撤出、使其军事基础设施失效、确保平民、参与阿塞拜疆解放区恢复和建设工程的工人和我国军事人员的安全以及恢复阿塞拜疆共和国的宪法秩序，当地启动了地方反恐措施。-声明说。

阿塞拜疆外交部表示，打击目标完全是非法军事团体和军事基础设施。

-在任何情况下，阿塞拜疆方都不会攻击平民。亚美尼亚平民应远离军事目标。-声明说。

据路透社此前报道，阿塞拜疆方面19日表示，在纳卡地区发生的两起独立事件中，6名阿塞拜疆公民被地雷炸死，阿方认为“亚美尼亚非法武装组织”埋下了致命地雷。

亚美尼亚指责阿塞拜疆试图在纳卡地区进行种族清洗，敦促在当地的俄罗斯维和部队介入，制止巴库当局的全面侵略。

俄罗斯呼吁冲突双方停止敌对行动，透过外交手段解决争端。

【编辑：小穆】