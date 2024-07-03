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    10:56, 03 七月份 2024 | GMT +6

    联合国秘书长抵达哈萨克斯坦

    Генсек ООН прилетел в Казахстан
    Фото: Kazinform

    哈萨克国际通讯社讯）联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯已抵达哈萨克斯坦。

    根据行程，预计古特雷斯将出席以“上合组织+”形式开展的上海合作组织峰会。

    Генсек ООН прилетел в Казахстан
    Фото: Kazinform

     

    【编译：达娜】

    标签:
    外交 联合国 上合峰会
    Дана Нұрбақыт
    编译
    Дана Нұрбақыт
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