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10:56, 03 七月份 2024 | GMT +6
联合国秘书长抵达哈萨克斯坦
Фото: Kazinform
（
哈萨克国际通讯社讯
）联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯已抵达哈萨克斯坦。
根据行程，预计古特雷斯将出席以“上合组织+”形式开展的上海合作组织峰会。
Фото: Kazinform
【编译：达娜】
标签:
外交
联合国
上合峰会
编译
Дана Нұрбақыт
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