联合国秘书长抵达土库曼斯坦 将出席第三届联合国内陆发展中国家问题会议

土库曼斯坦民族领袖、人民委员会主席库尔班古力·别尔德穆哈梅多夫在土库曼巴希国际机场迎接了古特雷斯的到来。

联合国秘书长表示，能够参与土库曼斯坦这一秉持协调发展理念的国家所主办的、具有全球意义的重要国际论坛，是一种莫大的荣誉。他强调，本次访问具有重要意义。

库尔班古力·别尔德穆哈梅多夫指出，在联合国框架下举办此类高水平会议，是国际社会对土库曼斯坦的高度信任和支持的象征。

访问期间，古特雷斯将与土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫举行正式会谈，双方将就双边关系以及共同关心的国际合作问题进行深入讨论。

此外，古特雷斯还计划与土库曼民族领袖库尔班古力·别尔德穆哈梅多夫单独会面，就一系列合作议题交换意见。

据悉，第三届联合国内陆发展中国家问题会议于8月5日至8日在“阿瓦扎”举行，吸引了多国国家元首、国际组织负责人及代表出席。安东尼奥·古特雷斯的亲自出席会议，将进一步彰显此次会议的重要国际地位，并有助于加强各成员国之间的互信与合作。

会议重点关注提升内陆发展中国家的经济潜力，促进贸易、经济领域的区域与国际合作。

值得一提的是，8月3日，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与古特雷斯曾一同参观联合国在阿拉木图的地区办事处。

根据此前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫将于8月5日前往土库曼斯坦阿瓦扎，出席第三届联合国内陆发展中国家问题会议。

【编译：木合塔尔·木拉提】