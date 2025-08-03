托卡耶夫与古特雷斯出席联合国区域中心签署仪式

托卡耶夫总统在致辞中首先感谢古特雷斯秘书长亲自出席这一具有重要意义的活动。

总统指出，当天的活动不仅对哈萨克斯坦具有重要意义，也对联合国具有重要价值。这一事件向国际社会发出了一个重要信号，彰显了中亚地区日益提升的战略地位，中亚正成为全球舞台上不可忽视的重要参与者。

Фото: Ақорда

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他表示，此次签署的协议正式确立了区域中心的设立，标志着哈萨克斯坦与联合国多年来富有成果的合作迈入了新的阶段。

- 在地缘政治动荡、冲突加剧、气候变化和粮食安全威胁加剧的背景下，联合国必须继续发挥关键作用，致力于建设一个更加安全与稳定的世界。联合国始终是哈萨克斯坦外交政策中不可替代的重要支柱。自33年前加入联合国以来，哈萨克斯坦始终展现出作为国际社会负责任、积极和热爱和平成员的姿态。——托卡耶夫总统表示。

总统指出，联合国区域中心的设立再次体现出中亚地区战略重要性的不断上升。

- 当前，中亚地区展现出前所未有的团结与对睦邻友好和共同发展的坚定承诺。区域各国正在推进政治和社会改革，采取有力措施实现经济多元化，加大对人力资本的投资，并建立更加包容的制度。我们致力于将中亚建设成为在解决全球重大议题中发挥积极作用的中介力量，并坚定推动建设性、面向未来的国际议程。在这一背景下，联合国区域中心在阿拉木图的设立正当其时，意义重大。——总统强调。

托卡耶夫表示，该中心将成为协调区域合作、促进经济韧性、推动创新发展与深化协作的重要平台。

- 该中心的职能不会与本区域或其他区域内现有机构重复。相反，它将以关注本地区居民的实际需求为导向，补充现有努力并创造额外价值。中亚地区面临的诸如咸海生态恶化、里海水位下降等环境问题广为人知。要有效应对这些挑战，亟需加强区域合作，提升联合国的参与度。为此，哈萨克斯坦计划于2026年4月在阿斯塔纳与联合国相关机构合作召开区域环境峰会。——他说道。

托卡耶夫总统强调，实现阿富汗的长期和平与可持续发展对区域安全至关重要。

- 哈萨克斯坦将继续通过人道援助、教育项目、贸易发展和粮食安全倡议等方式支持阿富汗人民。两国之间的贸易额稳步增长。我们坚信，和平与发展必须同步推进。人的尊严与国际法紧密相连，只有坚定维护这两者，才能实现真正持久的稳定。——他补充道。

托卡耶夫指出，哈萨克斯坦将可持续发展目标作为国家战略的重要组成部分。

- 虽然已取得诸多成果，但我们在推动经济加速发展、满足公民合法权益方面仍不可懈怠。我们的目标是继续保持在区域内的领导地位，推动深层次的经济改革和社会现代化，构建一个真正的法治、公正国家，确保人权和高标准的生态环境保护。我们高度重视数字化转型、人工智能发展，以及打造多元化交通基础设施，使哈萨克斯坦成为欧亚大陆真正的国际货运枢纽。——托卡耶夫表示。

总统呼吁各国政府、民间社会和私营部门携手合作，推动共同进步。他指出，只有通过共同努力，中亚才能真正实现成为稳定、机遇与可持续增长的区域。

在讲话的最后，托卡耶夫总统对古特雷斯秘书长在当前复杂背景下展现出的卓越外交能力和领导力表达了诚挚感谢，并重申哈萨克斯坦将继续坚定支持秘书长及其领导下的联合国工作。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯在发言中感谢所有与会者，并指出，区域中心的设立标志着中亚国家在实现可持续发展目标方面迈入了新的阶段。

- 该中心的成立象征着中亚合作进入新纪元，建立在共同优先事项和协同行动基础之上。区域中心具备巨大潜力，有望展现区域领导人之间牢固合作所带来的更深层次经济一体化。我高度评价托卡耶夫总统的远见与领导力，他正在积极塑造一个崭新的中亚形象，使其在全球治理中扮演日益重要的角色。——古特雷斯指出。

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他同时表示，自己很高兴在第三届联合国内陆发展中国家问题会议召开前夕来到阿拉木图出席区域中心的启动活动。

- 该中心未来将在落实有关内陆发展中国家的行动纲领方面发挥关键作用。如今我们可以自信地说：哈萨克斯坦已不再是传统意义上的“内陆国家”。通过公路、铁路、光缆等通道，哈萨克斯坦已成为全球贸易、物流与通信体系中的关键枢纽。贵国是真正意义上的“桥梁”，连接东西南北。——他说。

在发言的最后，联合国秘书长高度评价哈萨克斯坦的内政外交政策。

- 我真诚地钦佩哈萨克斯坦。在我看来，哈萨克斯坦是智慧的象征，是连接各国人民的桥梁，是世界的和平使者。在这里，不同民族和宗教的人们可以汇聚一堂，共同探索未来的道路。我永远不会忘记，哈萨克斯坦自愿放弃核武器，这一决定使贵国成为全球和平与裁军的象征，在当今尤为珍贵。在这个理性日益稀缺的世界中，哈萨克斯坦始终是理性的声音。——古特雷斯总结道。

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【编译：达娜】