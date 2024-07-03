联合国秘书长到访位于阿拉木图的联合国办公楼

哈萨克斯坦外交部第一副部长阿汗·热赫梅图林和哈萨克斯坦常驻联合国代表海拉特·奥玛洛夫出席了会谈。

古特雷斯在讲话中赞扬哈萨克斯坦为促进和平与安全、实现可持续发展目标、保障人权所做的努力，并积极评价了哈萨克斯坦在国际舞台上提出的倡议。

Фото: МИД РК

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热赫梅图林谈及联合国在解决当今时代最紧迫问题方面的特殊作用，指出了哈萨克斯坦与该全球性组织在各个领域的高水平互动。

会谈中，双方着重关注了在阿拉木图设立联合国促进中亚和阿富汗可持续发展区域中心的重要性。此外，考虑到中亚气候变化导致冰川融化问题的特殊紧迫性，古特雷斯听取了有关联合国教科文组织中亚区域冰川中心的报告。

与此同时，古特雷斯听取了联合国机构代表处负责人的工作报告。

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最后，与会者共同参观了UN and me展览。

据悉，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯3日上午飞抵阿拉木图。根据行程，古特雷斯将出席在阿斯塔纳举行的上海合作组织峰会。

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【编译：小穆】