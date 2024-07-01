乌总统授予联合国秘书长“最高级别友谊”勋章

据乌兹别克斯坦总统府新闻局消息，为表彰联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯在积极促进世界和谐与团结、提高联合国工作的有效性，以及加强乌兹别克斯坦与联合国之间合作方面所做出的杰出成就，乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫7月1日授予其乌最高国家奖章之一的——“最高级别友谊”勋章。

在于乌兹别克斯坦总统府举行的仪式过程中，乌兹别克斯坦总统特别提到了安东尼奥·古特雷斯对当前乌兹别克斯坦与联合国高水平合作的贡献。

Фото: Өзбекстан Президентінің баспасөз қызметі

乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫还表示，乌兹别克斯坦将会积极支持联合国秘书长提出的具有全球和区域重要性的大规模改革和倡议，以及联合国组织在乌兹别克斯坦的各项工作。

乌总统还高度评价了联合国领导人为加强国际安全与稳定、改革全球治理机构、实现可持续发展目标、应对气候变化、“绿色”和数字发展以及确保粮食和能源安全所做的长期努力。

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根据此前报道，应乌兹别克斯坦共和国总统沙夫卡特·米尔济约耶夫邀请，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯于6月30日至7月1日对乌兹别克斯坦进行正式访问。

访问期间，联合国秘书长于乌兹别克斯坦总统举行了高级别会晤，双方就进一步扩大和加强乌兹别克斯坦与联合国及其机构多方面合作的问题，以及全球政治和区域互动的当前方面等进行了讨论。

【编译：木合塔尔·木拉提】