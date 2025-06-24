联合国秘书长任命联合国常驻哈萨克斯坦协调员

拉德纳拉格查女士在欧洲和中亚地区可持续发展领域拥有25年的丰富经验。在被任命为联合国常驻哈萨克斯坦协调员之前，她曾担任联合国欧洲经济委员会（UNECE）环境事务区域顾问。在此职位上，她有效地重组了联合国欧洲经济委员会在多个联合国国别小组中的代表职能。

此外，她还为欧洲和中亚地区的17个国家提供了咨询和技术专家服务，旨在帮助这些国家履行联合国欧洲经济委员会的公约、规范和标准。

在2014年加入联合国欧洲经济委员会之前，拉德纳拉格查女士在国家、区域和国际层面的可持续发展和自然资源管理领域取得了成功职业生涯。她曾任蒙古国自然与环境部首高级职员，随后在联合国开发计划署（UNDP）、联合国粮食及农业组织（FAO）、联合国环境规划署（UNEP）、国际自然保护联盟（IUCN）、德国国际合作机构（GIZ）以及多家咨询公司担任不同职务。

她的专长包括政策分析与制定、跨境合作、伙伴关系发展、确保广泛参与的自然资源管理、能力建设和项目管理。

拉德纳拉格查女士拥有澳大利亚弗林德斯大学生态管理硕士学位。

【编译：阿遥】