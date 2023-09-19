联合国秘书长：哈萨克斯坦是多边主义的支柱和全球和平的堡垒

会谈期间，双方就哈萨克斯坦与联合国全方位合作的主要优先方向，以及当前国际社会面临的各类挑战等进行了讨论。

联合国秘书长对哈萨克斯坦总统的到访表示欢迎，并强调指出联合国与哈萨克斯坦之间的双边合作发展迅速。

- 哈萨克斯坦与联合国在促进和平与安全、实现可持续发展目标以及保障人权等问题方面将继续开展合作。对于联合国而言，哈萨克斯坦是被视为多边主义的支柱和全球和平堡垒的优先合作伙伴。- 安东尼奥·古特雷斯。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫高度赞赏了安东尼奥·古特雷斯在担任联合国秘书长期间的工作，并强调哈萨克斯坦愿意进一步支持其旨在确保和平、稳定与安全的各项活动。

哈萨克斯坦总统指出，联合国在解决当今时代最紧迫的问题方面发挥着独特的作用，其地位不可替代。

会谈过程中，国家元首向联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯阐述了他对进一步改进联合国工作和活动的一些建议及想法。

【编译：木合塔尔·木拉提】