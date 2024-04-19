联合国秘书长：中东处于悬崖边缘 各方须保持最大限度克制

古特雷斯再次强烈谴责4月13日伊朗对以色列发动的大规模袭击，指出“《联合国宪章》禁止使用武力侵犯任何国家的领土完整或政治独立，或以不符合联合国宗旨的任何其他方式使用武力”。

他同时谴责本月早些时候对伊朗驻大马士革领事馆的袭击，指出“外交和领事馆舍及人员不可侵犯的原则在任何情况下都必须按照国际法得到尊重”。

古特雷斯表示，结束加沙的敌对行动将大大缓解整个地区的紧张局势。他再次呼吁立即实现人道主义停火，并立即释放被关押在加沙的所有人质。

他表示，在4月6日至12日的一周里，以色列拒绝了联合国超过40%的要求通过以色列检查站的请求。他强调，作为联合国行动支柱的近东救济工程处率领下的人道主义机构，必须能够安全地通过所有可能的路线和过境点，将食品和其他供应品运送到加沙的每一个地方。

古特雷斯表示，解决中东问题的最终目标仍然是两国方案，即在联合国决议、国际法和先前协议的基础上，以色列和巴勒斯坦以耶路撒冷为两国的首都和平安全地毗邻共存。这意味着结束占领，建立一个完全独立、民主、毗连、有生存能力和主权的巴勒斯坦国，而加沙是其中不可分割的一部分。

古特雷斯表示，降低紧张局势的区域努力还必须确保红海的航行安全，根据国际法尊重与海上航行有关的权利和义务。