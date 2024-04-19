美国否决巴勒斯坦成为联合国正式成员国的申请

据联合国新闻处消息，18日下午，由15个成员组成的安理会对一项建议联合国大会批准“巴勒斯坦国成为联合国会员国”的决议草案进行投票。

最终，草案获得12票赞成、1票反对和2票弃权。其中，美国投了反对票，而英国和瑞士投了弃权票。

据了解，由于常任理事国美国行使了否决权，草案未能通过。

值得一提的是，该决议草案是安理会历史上最短的决议草案之一。决议草案由阿尔及利亚提出。案文如下：“安全理事会审查了巴勒斯坦国要求加入联合国的申请，建议大会接纳巴勒斯坦国为联合国会员国。”

巴勒斯坦常驻联合国观察员4月2日致函联合国秘书长古特雷斯，要求重新审议巴勒斯坦2011年提出的成为联合国正式会员国的申请。古特雷斯3日将此函转呈安理会。这是13年来，安理会首次同意审议这项申请。

据悉，巴勒斯坦目前是联合国观察员国。根据《联合国宪章》，联合国接纳新会员国，需经安理会推荐，由联合国大会作出决定。由于接纳新会员国为实质性议题，安理会的决定需要至少9个安理会成员同意且美国、英国、法国、俄罗斯和中国5个常任理事国均不反对方可通过。联大表决则需要会员国三分之二多数同意。