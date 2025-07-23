美国宣布再次退出教科文组织，联合国秘书长与该组织总干事均表遗憾

联合国秘书长发言人当天在纽约总部举行的记者会上表示，秘书长对美国作出这一决定深表遗憾。

教科文组织总干事阿祖莱在当天发布的声明中指出：“我深感遗憾，唐纳德·特朗普总统再次决定让美国退出联合国教科文组织。”她表示，这一决定背离了多边主义的基本原则，并可能首先影响到在美国的诸多合作伙伴，包括申请世界遗产地认定的社区、争取创意城市称号的城市，以及参与教科文组织教席计划的相关高等教育机构。

她强调，尽管这一宣布令人遗憾，但教科文组织对此早有预期并已做好准备。近年来，教科文组织推进了深层次的结构改革，并不断拓展资金来源，自2018年以来，自愿捐款金额实现翻番，成功抵消了美国财政支持下降所带来的影响。目前，美国对教科文组织的预算贡献约占8%，而组织整体预算已稳步增长，财务状况更加稳固。

教科文组织展现全球影响力

阿祖莱总干事表示，目前教科文组织不考虑裁员，并将继续履行其核心使命，包括文化遗产保护、人工智能伦理制定、生物多样性保护和女童教育等重点领域。她指出，尽管面临资源压力，教科文组织仍将坚定推进大屠杀教育和打击反犹太主义的工作，该组织在该领域的努力得到美国多家主要机构的一致肯定。

她还表示：“联合国教科文组织的大门始终向全世界敞开。美国一直是我们欢迎的成员，也将永远如此。”她强调，教科文组织将继续与美国私营部门、学术界和非营利组织开展合作，并与美国政府和国会保持政治对话。

这是特朗普总统第二次推动美国退出教科文组织，也是美国第三次宣布退出该组织。在特朗普总统第一任期内，2017年，美国便以所谓“该组织存在反以色列偏见”等理由宣布退出，并于2018年起正式终止成员身份。2023年，美国重新加入该组织，参与全球教育、文化和科学合作。

早在1984年里根政府时期，美国曾以教科文组织存在腐败和管理混乱等问题为由，宣布退出该组织，但在2003年重新加入。

联合国教科文组织成立于1945年，总部设在巴黎，现有194个成员国，致力于通过在教育、科学、文化、传播与信息领域的国际合作，促进和平与安全。教科文组织管理着全球超过2000处世界遗产地、生物圈保护区和地质公园，并建立了涵盖城市网络、学校、大学教席和研究机构的广泛合作体系。