联合国最新评估：从现在到五月，加沙北部可能随时暴发饥荒

报告指出，加沙北部严重的粮食不安全状况已经远远超出发生饥荒的“第一道门槛”，五岁以下儿童的严重营养不良状况也正以创纪录的速度接近第二个发生饥荒的阈值；与此同时，作为发生饥荒的最后一个指标，非创伤死亡率正在该地区加速增长，但相关数据仍然有限，这在战区属常见情况。

报告还显示，在加沙南部的代尔巴拉省、汗尤尼斯省和拉法省，其饥饿状况也达到了“紧急”级别（粮食安全阶段综合五级分类第四阶段），并有可能在今年七月之前陷入饥荒。

报告强调，这是该分类评估系统有史以来记录到的遭受最严重饥饿的人数最多的一次，与三个月前相比翻了一番。

报告同样指出，整个加沙地带的营养不良状况也呈现出急剧增长的态势：在五个多月前战斗未爆发之时，当地严重营养不良患者的比例不到1%；而最新数据表明，在加沙北部，每三名两岁以下儿童当中就有一人患有急性营养不良或“消瘦”，这让他们面临死亡的风险。

对此，联合国秘书长古特雷斯当天在纽约总部发表紧急讲话称，加沙的巴勒斯坦人遭受的饥饿与苦难已经达到了可怕的地步，这份报告正是需要在加沙立即实行人道主义停火的一大力证。

他呼吁以色列当局确保人道主义物资在加沙全境获得充分且不受限制的准入，并呼吁国际社会充分支持联合国的人道主义努力。他同时强调，这是一场彻头彻尾的“人为灾难”，而报告清楚地表明，这场灾难可以停止。