联合国最新评估：从现在到五月，加沙北部可能随时暴发饥荒

报告指出，加沙北部严重的粮食不安全状况已经远远超出发生饥荒的“第一道门槛”，五岁以下儿童的严重营养不良状况也正以创纪录的速度接近第二个发生饥荒的阈值；与此同时，作为发生饥荒的最后一个指标，非创伤死亡率正在该地区加速增长，但相关数据仍然有限，这在战区属常见情况。

报告还显示，在加沙南部的代尔巴拉省、汗尤尼斯省和拉法省，其饥饿状况也达到了“紧急”级别（粮食安全阶段综合五级分类第四阶段），并有可能在今年七月之前陷入饥荒。

一半人口遭受最严重饥饿

“粮食安全阶段综合分类”是一个多利益攸关方平台，旨在根据国际公认的科学标准，分析来自世界粮食计划署、其他联合国机构和非政府组织的数据，以确定饥饿危机的严重程度与规模。

根据这一框架进行的最新评估表明，加沙全境人口的粮食不安全状况都至少达到了“危机”级别（粮食安全阶段综合分类第三阶段）。其中，有110万人（占总人口的一半）的粮食供给和应对能力已经完全耗尽，正在经受“灾难”级别的饥饿（粮食安全阶段综合分类第五阶段）。

报告强调，这是该分类评估系统有史以来记录到的遭受最严重饥饿的人数最多的一次，与三个月前相比翻了一番。

报告同样指出，整个加沙地带的营养不良状况也呈现出急剧增长的态势：在五个多月前战斗未爆发之时，当地严重营养不良患者的比例不到1%；而最新数据表明，在加沙北部，每三名两岁以下儿童当中就有一人患有急性营养不良或“消瘦”，这让他们面临死亡的风险。

秘书长：需立即实行人道主义停火

对此，联合国秘书长古特雷斯当天在纽约总部发表紧急讲话称，加沙的巴勒斯坦人遭受的饥饿与苦难已经达到了可怕的地步，这份报告正是需要在加沙立即实行人道主义停火的一大力证。

他呼吁以色列当局确保人道主义物资在加沙全境获得充分且不受限制的准入，并呼吁国际社会充分支持联合国的人道主义努力。他同时强调，这是一场彻头彻尾的“人为灾难”，而报告清楚地表明，这场灾难可以停止。

每天至少300辆卡车入境

报告指出，为了避免饥荒的发生，援助组织需要能够向所有平民大规模提供食物、水、营养产品、药品、医疗保健和环境卫生服务。

世界粮食计划署估计，仅解决加沙的基本粮食需求就需要每天至少300辆卡车入境，并重点在北部地区分发粮食。然而自今年年初以来，粮食署只有九支车队得以抵达北部。

据悉，最近一次有车队抵达是在3月17日晚，当时粮食署向加沙城运送了18辆卡车的粮食供应，包括大约274吨小麦面粉、食品包裹和即食口粮。粮食署强调，这是其车队第二次使用一条经协调确定的运输线路，该线路需要成为援助车队日常进入北部地区的安全通道。

陆路运输困难重重

粮食署同时指出，如今向加沙北部运送援助物资需要按日获得以色列当局的批准。在加沙河检查站的漫长等待中，卡车车队面临被洗劫的风险，而且经常被拒绝通行；即便卡车最终得以通行，在其向北行进的这条艰难道路上，遇到更多抢劫的风险同样很高。

为了展开必要的应对工作，粮食署及其人道主义伙伴需要以色列开放更多进入加沙的入境点，包括通过北部的口岸实现直接的准入，以及使用以色列的阿什杜德港来运送粮食援助。

粮食署最后强调，从进入加沙到境内通行，提供持续的道路准入至关重要，因为包括空投在内的其他方式都无法运送足够体量的援助物资。而最重要的是，粮食署和人道主义界迫切需要停火，以便让大规模的救济行动覆盖到所有有需要的社区。

避免饥荒需政治意愿

联合国救助巴勒斯坦人的机构——近东救济工程处主任专员拉扎里尼当天也对有关加沙粮食不安全状况的最新评估表达了关切。

他在社交媒体上强调，在加沙的所有人道主义组织当中，近东救济工程处目前仍然保持着最大的存在。他原本计划于当天访问加沙，以协调并改善该机构的人道主义应对工作，但以色列当局拒绝了其入境申请。

拉扎里尼说：“这场发生在我们眼皮底下的人为饥饿危机是我们集体人性当中的一个污点。有太多时间都被浪费掉了，现在所有陆路口岸都必须开放。只要有政治意愿，饥荒是可以避免的。”