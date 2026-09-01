哈总统倡议获联合国大会通过 4月22日设为“国际地球绿化日”

设立这一国际日的倡议，是哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫于2025年9月在联合国大会第80届会议一般性辩论期间提出的。

来自世界不同地区的32个国家共同成为该决议的提案国。这一广泛支持表明，该倡议符合国际社会的现实需求，具有重要的现实意义。

该决议的通过，再次体现了哈萨克斯坦持续推动全球生态议程，并在加强环境保护、恢复生态系统、扩大绿化面积以及培育生态文化等方面凝聚国际社会共同努力所作出的积极贡献。

该文件旨在提高国际社会对绿化以及恢复自然生态系统重要性的认识，同时鼓励各国政府、联合国系统、国际和区域组织、民间社会以及其他利益攸关方积极开展和落实相关活动与倡议。

这一国际日的设立，与哈萨克斯坦目前正在实施的“清洁哈萨克斯坦”全民生态行动目标相契合。该行动旨在增强公众环保责任意识，改善人居环境，并提升社会整体生态文化水平。

该决议的通过，标志着国家元首提出的又一项国际倡议得到实际落实，也再次表明，哈萨克斯坦关于加强多边合作、推动可持续发展以及为子孙后代保护生态环境的政策理念得到国际社会的广泛认可。