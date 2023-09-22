联合国大会主席警告“世界诸多粮仓”正在下沉

丹尼斯·弗朗西斯在一次特别首脑会议上表态，一定会在任期内确保海平面上升话题得到应有的关注度。

他认为，随着气候危机迅速扩散，急需采取更为包容、创新的措施来延缓包括海平面上升在内的气候变化，这一需求在整个高级别周期间引发共鸣，特别是在气候雄心峰会上。

对于许多国家来说，尤其是小岛屿发展中国家，现在的问题已对生存构成威胁。

弗朗西斯表示，根据联合国政府间气候变化专门委员会的数据，以目前的情况来看，截止2030年全球平均海平面的上升幅度极可能达到8至29厘米，其中赤道地区受影响最严重。海平面上升主要由热膨胀引起，而高山冰川和冰盖的融化加剧了该现象，截止2070年，上升幅度预计将高达70厘米。

联合国大会主席警告说，由于受到海平面上升和其他气候状况的影响，在沿海低洼地区生活的9亿人面临失去家园的风险，波及范围远不止沿海社区。

他说，“没有人能逃脱潜在灾难。土地肥沃的河流三角洲，如密西西比河和湄公河，以及被誉为世界粮仓的尼罗河正在下沉。”

弗朗西斯呼吁各国领导人加强“共酬雄心”的意识，采取紧急行动，将该问题纳入即将于11月30日召开的《联合国气候变化框架公约》缔约方会议第28届会议和计划于2024年举行的小岛屿发展中国家会议的议程。