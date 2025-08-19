哈国计划到2029年将过境铁路运输量提升至6700万吨

在会上，交通部部长努尔兰·萨乌冉巴耶夫重点介绍了提升过境运输潜力的相关工作。他表示，哈萨克斯坦地处重要的国际贸易通道，有五条国际铁路走廊途经本国境内。

萨乌冉巴耶夫指出，目前哈萨克斯坦已确立国际过境运输枢纽地位。过去十年间，过境运输规模翻了一番，2024年达到2740万吨。

—考虑到铁路领域正在推进的各项工作，今年过境运输量预计将达到3300万吨，明年将超过5400万吨。到2029年底，我们计划把这一数字提升至6700万吨。-萨乌冉巴耶夫说。

据毕马威和普华永道等国际知名会计机构预测，到2035年，哈萨克斯坦过境货运量有望达到1亿吨。

值得一提的是，萨乌冉巴耶夫还提到，近年来，通往俄罗斯和乌兹别克斯坦方向的铁路瓶颈问题已基本解决。例如，在萨热阿尕什连接点，列车通行能力已从24列增加到35列。今年7月起，通往中国方向的“多斯特克–莫因特”线路也已增加班次。

【编译：阿遥】