额尔齐斯河畔巨型克伊米谢克入选国际纪录大全

在巴甫洛达尔市中央滨河区，一项哈萨克斯坦时尚产业的创纪录壮举诞生。名为“巨型克伊米谢克”的传统民族文化展品隆重亮相。

克伊米谢克（кимешек/Kimeshek）是哈萨克斯坦、卡拉卡尔帕克斯坦和吉尔吉斯斯坦已婚妇女的传统头饰，由白布制成，边缘饰有精美图案，其设计和颜色因佩戴者的社会地位、年龄及家庭背景而异。中亚犹太妇女同样佩戴克伊米谢克，而乌兹别克族和塔吉克族妇女也有类似但名称不同的头饰。在哈萨克传统文化中，克伊米谢克是已婚女性专属的头饰，象征其在家庭和社会中的崇高地位。

Фото: Есенжол Исабек

据巴甫洛达尔市政府介绍，该项目由知名设计师古丽娅姆·阿库姆巴耶娃主导，她以当地民俗传统为灵感，精心设计了这件巨型作品。活动由“哈萨克母亲——传承之路”公共组织主办，并得到市政府的大力支持。

《全球纪录大全》代表现场对巨型克伊米谢克进行了正式认证，并将其列入最新国际纪录名录。活动中，近200位身着白色克伊米谢克的母亲齐聚一堂，共同弘扬这一民族传统头饰的文化价值。

Фото: Есенжол Исабек

这座巨型克伊米谢克高3.8米，前幅达2.35米，装饰有银饰和金属币，并镶嵌了珍珠及其他宝石，总计使用2025颗珠饰，寓意深远。

此次活动不仅彰显了哈萨克民族文化的独特魅力，也展现了巴甫洛达尔市在传承和推广传统文化方面的不懈努力。

【编译：木合塔尔·木拉提】