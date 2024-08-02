哈国大使访问乌兹别克汽车工业公司 双方期待更紧密合作

在会晤中，若兹库洛夫详细介绍了乌兹别克汽车工业公司的经营状况、生产流程、质量标准以及未来的发展前景。他特别强调，该企业集团联合了数十家大中型企业，并与韩国、意大利、德国、美国、日本等多个国家的合作伙伴建立了合资企业，展现出强大的国际合作实力。

阿塔穆库洛夫对乌兹别克汽车工业公司在乘用车、客车、货车和农用机械等领域的标准和成就给予了高度评价。他还介绍了哈萨克斯坦萨热阿尔卡汽车制造厂（СарыарқаАвтоПром）在库斯塔奈生产雪佛兰品牌汽车的成功经验。

此外，阿塔穆库洛夫还参观了由乌兹别克汽车工业公司赞助的塔什干工业博物馆，进一步了解了乌兹别克斯坦汽车工业的历史与发展。展览内容包括乌兹别克斯坦汽车工业的产品、企业详细的微缩模型，以及都灵理工大学塔什干分校学生的各种创作作品。

双方在会谈中表示，愿意在汽车工业领域继续深化合作，进一步加强两国在该领域的双边互动和交流。

【编译：阿遥】