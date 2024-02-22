美国大使：矿产业的私有化将为吸引投资者开辟道路

-我是美国矿产业最发达的亚利桑那州人。我了解到，那里的有些公司对哈萨克斯坦矿产业表现浓厚的兴趣。我介绍了哈萨克斯坦的丰富矿物资源。这些资源可以成为向绿色经济转型不可或缺的过渡。哈萨克斯坦的数字化正在向前发展。这一切都吸引投资者来到哈萨克斯坦发挥重要作用。-他说。

美国大使指出，行业中引入的透明度原则应该继续下去。

-作为一个相信哈萨克斯坦经济增长的朋友，我想告诉您如何最大限度地发挥贵国在矿业领域的潜力。首先，应确保透明度。投资者喜欢可预测的政治、透明度以及决策、立法和税收流程的可见性。我们经常从私营部门的同事那里听到，他们希望法律公平地适用于每个人，并具有最大的透明度。这个非常重要。美国投资者希望看到一个公平的市场，并感到受到保护，免受诉讼和仲裁的影响。美国投资者希望更多的私营部门参与采矿业，并以私营企业为主导。在这个领域，创新将会蓬勃发展，创造性的解决方案将会出现。通过要求股东和管理者承担责任来提高效率也很重要。为此，政府正在采取具体措施减少其在该行业的份额。采矿业进一步私有化将使该行业更具吸引力。我们积极看待哈萨克斯坦目前该行业国际投资方向。-罗森布鲁姆大使说。