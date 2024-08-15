哈萨克国立大学建立古代犬种数据库 助力非物质文化传承

目前，研究团队已建立了古代犬种数据库。作为项目的一部分，研究人员对考古发掘中发现的塔兹犬（哈萨克猎犬）遗骸进行了古生物学和动物考古学实验室研究。这些遗骸来自多个重要考古遗址，包括青铜时代的德尔库姆遗址、铁器时代的图尔艮遗址，以及中世纪的索尔托别、阿尔纳、卡斯帖克、博佐克和库勒托贝遗址等。

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研究团队编制了《哈萨克斯坦古代猎犬考古材料》，并已将其提交至世界犬类数据库和国际犬类学数据库，推动将“塔兹犬”品种纳入其中。

与此同时，研究人员还在阿拉木图州、江布尔州、克孜勒奥尔达州等地的岩画中寻找新的猎犬形象，并对这些岩画上的猎犬形象进行了科学解读。

通过考古学和民族学研究，研究团队构建了“猎犬历史民族志”。年轻研究员巴哈沙尔·阔扎赫梅托夫也正在进行题为《哈萨克宇宙观中的犬崇拜：起源和历史文化传承》的博士论文研究。根据项目组织者的建议，“哈萨克犬种：塔兹犬和托别特（哈萨克牧羊犬）”已被列入“哈萨克斯坦非物质文化遗产国家名录”和“哈萨克斯坦国家品牌目录”。

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此外，研究团队正在共同创作专著——《哈萨克斯坦和中亚古代和现代食肉动物》（插图版），并筹备相关主题的博物馆展览，旨在更好地向公众展示和传承这一重要文化遗产。

【编译：阿遥】