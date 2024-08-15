13:21, 15 八月份 2024 | GMT +6
哈萨克国立大学建立古代犬种数据库 助力非物质文化传承
（哈萨克国际通讯社讯）据科学和教育部新闻处消息，为落实国家元首关于保护哈萨克犬类品种的重要指示，阿尔法拉比哈萨克国立大学学术团队正在积极实施名为《哈萨克斯坦古代和现代文化中苍狼与猎犬角色民族学动物学考古学综合研究》的科研项目。该项目由国立大学考古学、民俗学和博物馆学系教授、历史学博士塔特古丽·卡尔塔耶娃负责。
目前，研究团队已建立了古代犬种数据库。作为项目的一部分，研究人员对考古发掘中发现的塔兹犬（哈萨克猎犬）遗骸进行了古生物学和动物考古学实验室研究。这些遗骸来自多个重要考古遗址，包括青铜时代的德尔库姆遗址、铁器时代的图尔艮遗址，以及中世纪的索尔托别、阿尔纳、卡斯帖克、博佐克和库勒托贝遗址等。
研究团队编制了《哈萨克斯坦古代猎犬考古材料》，并已将其提交至世界犬类数据库和国际犬类学数据库，推动将“塔兹犬”品种纳入其中。
与此同时，研究人员还在阿拉木图州、江布尔州、克孜勒奥尔达州等地的岩画中寻找新的猎犬形象，并对这些岩画上的猎犬形象进行了科学解读。
通过考古学和民族学研究，研究团队构建了“猎犬历史民族志”。年轻研究员巴哈沙尔·阔扎赫梅托夫也正在进行题为《哈萨克宇宙观中的犬崇拜：起源和历史文化传承》的博士论文研究。根据项目组织者的建议，“哈萨克犬种：塔兹犬和托别特（哈萨克牧羊犬）”已被列入“哈萨克斯坦非物质文化遗产国家名录”和“哈萨克斯坦国家品牌目录”。
此外，研究团队正在共同创作专著——《哈萨克斯坦和中亚古代和现代食肉动物》（插图版），并筹备相关主题的博物馆展览，旨在更好地向公众展示和传承这一重要文化遗产。
【编译：阿遥】