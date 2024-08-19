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    08:46, 19 八月份 2024 | GMT +6

    “克兹吉别克”乐团荣获国际特罗亚舞蹈音乐节头等奖

    “克兹吉别克”乐团荣获国际特罗亚舞蹈音乐节头等奖
    Фото: "Қыз Жібек" ансамблі

    哈萨克国际通讯社讯）在8月14日至18日于土耳其恰纳卡莱市举行的第八届国际特罗亚舞蹈音乐节中，来自西哈州卡兹塔尔县的“克兹吉别克”传统音乐乐团表现出色，荣获最高奖项。

    此次国际比赛吸引了来自全球20多个国家的参赛选手，而由巴艳·哈比耶娃和她的儿子阿斯勒罕·博勒塔诺夫带领的“克兹吉别克”乐团的14名学生小组，凭借出色的表现赢得了头灯大奖。

    除了头等奖外，该乐团还获得了最佳服装奖，充分展示了哈萨克斯坦丰富的民族文化魅力。

    巴艳·哈比耶娃是一位著名的歌手和音乐教师，她在接受哈通社记者采访时表示，这是他们第三次访问土耳其的伊兹密尔、萨卡里亚和恰纳卡莱等地。此前，他们曾获得第一名，而此次更是获得了头等奖。她提到，土耳其观众对哈萨克斯坦有着特别的亲近感，现场观众热情高涨，恰纳卡莱市市长亲自接见乐团成员，也对他们表现出了极大的尊重。

    在此次比赛中，“克兹吉别克”乐团首先演唱了土耳其摇篮曲，接着由阿斯勒罕·博勒塔诺夫献唱《万岁，哈萨克斯坦》，赢得了观众的热烈掌声。次日，他们又演奏了哈萨克民歌《Ағайша》和《Сәулем-ай》。

    哈比耶娃还特别提到，乐团成员阿丽娜·苏丹已经很好地掌握了土耳其语，并计划在明年高中毕业后成为一名传统歌手。她表示，有很多学生像阿丽娜一样，正在努力传承和发展哈萨克斯坦的传统音乐。

    【编译：阿遥】

    标签:
    文化 哈萨克斯坦与土耳其 艺术 音乐
    Ерлан Мазан
    编译
    Ерлан Мазан
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