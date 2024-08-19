“克兹吉别克”乐团荣获国际特罗亚舞蹈音乐节头等奖

此次国际比赛吸引了来自全球20多个国家的参赛选手，而由巴艳·哈比耶娃和她的儿子阿斯勒罕·博勒塔诺夫带领的“克兹吉别克”乐团的14名学生小组，凭借出色的表现赢得了头灯大奖。

除了头等奖外，该乐团还获得了最佳服装奖，充分展示了哈萨克斯坦丰富的民族文化魅力。

巴艳·哈比耶娃是一位著名的歌手和音乐教师，她在接受哈通社记者采访时表示，这是他们第三次访问土耳其的伊兹密尔、萨卡里亚和恰纳卡莱等地。此前，他们曾获得第一名，而此次更是获得了头等奖。她提到，土耳其观众对哈萨克斯坦有着特别的亲近感，现场观众热情高涨，恰纳卡莱市市长亲自接见乐团成员，也对他们表现出了极大的尊重。

在此次比赛中，“克兹吉别克”乐团首先演唱了土耳其摇篮曲，接着由阿斯勒罕·博勒塔诺夫献唱《万岁，哈萨克斯坦》，赢得了观众的热烈掌声。次日，他们又演奏了哈萨克民歌《Ағайша》和《Сәулем-ай》。

哈比耶娃还特别提到，乐团成员阿丽娜·苏丹已经很好地掌握了土耳其语，并计划在明年高中毕业后成为一名传统歌手。她表示，有很多学生像阿丽娜一样，正在努力传承和发展哈萨克斯坦的传统音乐。

【编译：阿遥】