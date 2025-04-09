美国摄影师凭借在哈萨克斯坦拍摄的猎鹰文化作品荣获国际奖项

这位摄影师于今年首次来到哈萨克斯坦，深入拍摄哈萨克民族古老的驯鹰技艺。她的作品不仅记录了人与猛禽之间独特的联系，也展现了这一延续了数百年的民族技艺的精神内涵。

据介绍，拍摄工作在阿拉木图州的库尔特村及伊犁阿拉套山麓展开。曾获得世界冠军称号的驯鹰师及终身从事驯鹰工作的专家向这位外国摄影师展示了哈萨克民族的传统。卡罗琳娜通过镜头捕捉到了猎人和鹰之间情感交融的瞬间，作品兼具视觉美感与文化深度。

Фото: Kazakh Tourism ұлттық компаниясы

据介绍，卡罗琳娜的这组作品提交国际比赛后，引发了国际观众对哈萨克文化的浓厚兴趣。此次拍摄项目由哈萨克旅游领域的媒体大使兼制片人纳迪拉·阿洪诺娃发起并推动，她长期致力于在国际平台推广哈萨克民族文化。

资料显示，卡罗琳娜·沃什塔西克曾荣获摄影界权威奖项“Lucie Award”，该奖项被誉为“摄影界的奥斯卡”。

【编译：达娜】