哈国强化地质信息基础设施 拟建立现代化国家地质实验室体系

他指出，得益于相关任务的系统性落实，哈萨克斯坦地质行业已进入全面现代化升级阶段。

—目前，哈萨克斯坦已将103种矿产及约1万处矿床纳入国家统一登记台账。在固态矿产领域，共有2907份勘探许可和251份合同正在履行中。仅在今年，政府就发放了707份勘探许可和22份开采许可。-他在国家会议中心举行的新闻发布会上表示。

沙尔汗特别强调，得益于地质勘探工作的深入，哈萨克斯坦首次将5处新矿床列入国家台账，分别为：阔科峻（博拉特托别地块）、阿勒腾硕克、萨蒙别特、斯图坚切斯卡娅以及塔克尔-卡勒吉尔。

随着新矿床的发现，国家矿产资源储备得到了显著补充，其中新增黄金储量98吨、铜3.6万吨、锰1100万吨，以及超过130万吨的磷灰石。

—按照总统的指示，我们正稳步推进国土资源的地质和地球物理研究工作。计划到2026年，勘查面积将扩大到220万平方公里。截至目前，已完成201.4万平方公里的研究，预计到今年年底这一数字将达到203.8万平方公里。-沙尔汗说。

据他介绍，矿产业发展的下一阶段重点是将地质研究的绘图比例尺提升至1:50,000。这一精细化的转变将有助于在早期阶段更精准地识别潜力地块，大幅提升地质勘探的效率。按照规划，2026年至2028年间将完成10万平方公里的系统化研究，此后每年覆盖约3万平方公里。

—为全面提升地质研究质量，哈萨克斯坦还将在国家地质局下属成立一个现代化的认证实验室综合体。该中心将成为科学与技术融合的核心平台。该项目不仅包含高水平的分析实验室，还将配套建设地质资料专用库房。通过这一举措，哈萨克斯坦将形成一个整合全国地质信息的完整基础设施体系。-他说。

在立法保障方面，相关法律的完善工作也在同步推进。据沙尔汗透露，旨在推动行业进一步发展的《矿产与矿产利用法》修正案已在参议院（议会上院）通过二读。

值得一提的是，工业和建设部日前宣布，在哈萨克斯坦过去80年间积累的地质数据总量中，目前已有83%实现数字化。

