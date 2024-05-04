哈国奥运集训基地总教练：运动员服用兴奋剂 其教练员也将一并受罚

卡纳哈托夫表示，“使用兴奋剂，原我冠军梦”的想法是非常错误的，是时候摆脱这种不诚信和不健康的观念了。

- 距离巴黎奥运会的开幕只剩下很短的时间了。截至目前，我国已经获得了17个项目的50个参赛资格。现在，我们需要确保所有赢得这些参赛资格的运动员，绝对不要沾染到兴奋剂。在这个问题上，每一名运动员，以及他们的教练们都必须高度重视。如果运动员服用了违禁药品，那么这个运动员的教练也将一并受到处罚。- 卡纳哈托夫说。

据总教练介绍，将前往法国巴黎参加奥运会的运动员们，将根据赛前签署的协议，获得包括衣食住行在内的各项全面支持。

- 在享受国家如此高规格支持的情况下，仍然服用违禁药物的运动员，将不会被宽恕。- 他说。

第三十三届夏季奥林匹克运动会将于7月26日至8月11日在法国首都巴黎举行。

来自全球205个国家和地区的10 500名运动员预计将参加此次国际体育盛会，角逐32个体育项目的329枚奖牌。

【编译：木合塔尔·木拉提】