哈国启动阶梯水价机制，推动水资源可持续利用与管网升级

在参加议会“全国废水再利用问题及其前景”圆桌会议时，努尔吉格托夫表示，为推动水资源的有效利用，国家经济部部长签发命令，将根据人均用水量标准，对不同用水量的居民实行差异化的水价。阶梯水价的实施旨在引导居民节约用水，提高水资源的利用效率。

努尔吉格托夫介绍说，该命令已于2月11日正式生效，规定了四个不同梯度的用水额度和相应的资费标准。

第一梯度：每月用水量不超过3立方米，适用现行水价（约占人口的49%）； 第二梯度：每月用水量在3至5立方米之间，水价比现行水价上浮20%（约占人口的20%）； 第三梯度：每月用水量在5至10立方米之间，水价比现行水价上浮50%（约占人口的20%）； 第四梯度：每月用水量超过10立方米，水价比现行水价上浮100%，即为现行水价的两倍（约占人口的11%）。

努尔吉格托夫强调，根据国家经济部的预测，实施阶梯水价机制后，全国将增加约130亿坚戈的收入。这笔收入将主要用于自然垄断主题，专项用于改造供水管网和供水设备，以降低管网损耗。

【编译：阿遥】