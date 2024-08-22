11:15, 22 八月份 2024 | GMT +6
美国叼羊运动员备战游牧民族运动会的视频令哈国网民赞叹
（哈萨克国际通讯社讯）美国叼羊（kokpar）选手尼克·威勒特（Nick Willert）为参加即将到来的第五届世界游牧民族运动会而进行筹备训练的一段视频，通过各类社交媒体的分享，迅速走红网络，并引发了哈萨克斯坦网民的转发与赞赏。
该视频于8月14日由运动员发布在自己的Instagram账号中。视频中，运动员用一个木制装置来代替马匹，使用一个巨大的哑铃替代叼羊比赛中的抓取目标——羊（该运动中一般用与真羊等重的假羊代替），来锻炼自己从马背探身抓举目标的动作。
这段影片受到了哈萨克斯坦网名的转发与赞叹，许多网友纷纷留言，对这位来自大洋彼岸的选手表示了支持和肯定。
- 我非常荣幸和兴奋，再次有机会在世界游牧民族运动会期间与世界上最优秀的选手竞争。能够前往哈萨克斯坦对我来说是梦想成真！我对这个国家以及整个中亚都着迷已久，能够前往哈萨克斯坦我真的很感激。我知道很多人认为美国的叼羊队和马背角力队很弱小，但我希望我们能够展示我们从刚开始比赛时取得的进步，- 尼克·威勒特说。
威勒特将作为美国国家队的一员，参加第五届世界游牧民族运动会的叼羊（哈萨克式）和马背角力比赛。此前他曾参加过2018年在吉尔吉斯举办的第三届世界游牧民族运动会。
值得一提的是，威勒特还是一名职业滑雪、综合格斗和冲浪运动员。
第五届世界游牧民族运动会叼羊比赛将于 9 月 9 日至 12 日在阿斯塔纳的喀扎纳特赛马场举行。
【编译：木合塔尔·木拉提】