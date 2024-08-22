美国叼羊运动员备战游牧民族运动会的视频令哈国网民赞叹

该视频于8月14日由运动员发布在自己的Instagram账号中。视频中，运动员用一个木制装置来代替马匹，使用一个巨大的哑铃替代叼羊比赛中的抓取目标——羊（该运动中一般用与真羊等重的假羊代替），来锻炼自己从马背探身抓举目标的动作。

这段影片受到了哈萨克斯坦网名的转发与赞叹，许多网友纷纷留言，对这位来自大洋彼岸的选手表示了支持和肯定。

- 我非常荣幸和兴奋，再次有机会在世界游牧民族运动会期间与世界上最优秀的选手竞争。能够前往哈萨克斯坦对我来说是梦想成真！我对这个国家以及整个中亚都着迷已久，能够前往哈萨克斯坦我真的很感激。我知道很多人认为美国的叼羊队和马背角力队很弱小，但我希望我们能够展示我们从刚开始比赛时取得的进步，- 尼克·威勒特说。

Nick Willert. Photo credit: National Sports Association

威勒特将作为美国国家队的一员，参加第五届世界游牧民族运动会的叼羊（哈萨克式）和马背角力比赛。此前他曾参加过2018年在吉尔吉斯举办的第三届世界游牧民族运动会。

值得一提的是，威勒特还是一名职业滑雪、综合格斗和冲浪运动员。

Nick Willert. Photo credit: National Sports Association

Nick Willert. Photo credit: National Sports Association

第五届世界游牧民族运动会叼羊比赛将于 9 月 9 日至 12 日在阿斯塔纳的喀扎纳特赛马场举行。

【编译：木合塔尔·木拉提】