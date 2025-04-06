美媒：美国多地举行抗议活动

据美国有线电视新闻网(CNN)报道，抗议活动的组织方表示，在美国全国各地的州议会大厦、联邦大楼、公园和市政厅等地，举行了抗议活动，以此表达对美国政府“解雇联邦工作人员、关闭社会保障局外地办事处、驱逐移民、以及削减健康项目资金等举动的不满”。

据《华尔街日报》报道，不少抗议者们抱怨鸡蛋价格上涨，担心社会保障被削减。

报道指出，在当天的抗议活动中，还“充斥着对关税和市场崩盘的愤怒”。

芝加哥民众亚娜在标语上写着，“特朗普在打高尔夫球，而股市在暴跌”。亚娜补充说，她担心关税会导致汽车价格变得更昂贵。

据报道，当被问及抗议活动时，白宫在一份声明中表示，“特朗普总统的立场很明确：他将永远保护符合条件的受益人的社会保障、医疗保险和医疗补助。”

白宫声明还称，“民主党的立场是向非法外国人提供社会保障、医疗补助和医疗保险福利，而这将使这些计划破产并压垮美国老年人。”