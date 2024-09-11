马吉利斯通过法案 深化与卡塔尔在多个领域的战略合作
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）日前批准通过了《哈萨克斯坦政府与卡塔尔政府在优先领域内建立长期战略伙伴关系的协议》法案。此协议旨在推动两国在电信、能源、天然气、金融等多个关键领域的深入合作，并为哈萨克斯坦吸引总额约200亿美元的外资。
该协议的签署源于2024年2月哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对卡塔尔的访问成果。在此次访问之后，今年3月，双方在多哈签署了该项协议，计划通过一系列战略项目，促进两国之间的经贸往来和投资合作。
哈萨克斯坦国家经济部长努尔兰·拜巴扎尔沃夫指出，协议涵盖9个联合投资项目，涉及电信、能源、天然气生产和运输、金融等多个领域。其中包括卡塔尔Lesha Bank收购哈萨克斯坦Bereke银行100%股份的交易。这也回应了托卡耶夫总统在2023年国情咨文中提出的任务，即通过吸引3家信誉良好的外国银行来提高国内银行业的竞争水平。
在电信领域，哈萨克电信公司(Kazakhtelecom)决定将其移动通信业务出售给卡塔尔的Power International Holding公司。
在能源方面，卡塔尔将参与建设多座天然气处理厂，年处理能力分别为10亿、25亿和60亿立方米。这些项目将有效利用哈萨克斯坦的卡沙甘油田资源，增加国内商品气生产以满足内需。此外，还将建设贝内乌—博佐伊—奇姆肯特天然气管道的二期工程，这将保证对中国的天然气出口。
在电力领域，卡塔尔计划在哈萨克斯坦的克孜勒奥尔达州建设一座基于蒸汽-燃气联合循环的电厂，同时建设“克孜勒奥尔达—奇姆肯特”和“克孜勒奥尔达—杰兹卡兹甘”的电力传输线路。此外，计划在额尔齐斯河上建设一座350兆瓦的水电站，进一步提升区域的水电能力，并优化冬季洪水管理。
哈萨克斯坦政府在协议中还承诺，为卡塔尔投资者提供稳定的税收政策，并保障其在哈萨克斯坦境内的投资安全。
【编译：达娜】