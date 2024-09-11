马吉利斯通过法案 深化与卡塔尔在多个领域的战略合作

该协议的签署源于2024年2月哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对卡塔尔的访问成果。在此次访问之后，今年3月，双方在多哈签署了该项协议，计划通过一系列战略项目，促进两国之间的经贸往来和投资合作。

哈萨克斯坦国家经济部长努尔兰·拜巴扎尔沃夫指出，协议涵盖9个联合投资项目，涉及电信、能源、天然气生产和运输、金融等多个领域。其中包括卡塔尔Lesha Bank收购哈萨克斯坦Bereke银行100%股份的交易。这也回应了托卡耶夫总统在2023年国情咨文中提出的任务，即通过吸引3家信誉良好的外国银行来提高国内银行业的竞争水平。

在电信领域，哈萨克电信公司(Kazakhtelecom)决定将其移动通信业务出售给卡塔尔的Power International Holding公司。

在能源方面，卡塔尔将参与建设多座天然气处理厂，年处理能力分别为10亿、25亿和60亿立方米。这些项目将有效利用哈萨克斯坦的卡沙甘油田资源，增加国内商品气生产以满足内需。此外，还将建设贝内乌—博佐伊—奇姆肯特天然气管道的二期工程，这将保证对中国的天然气出口。

在电力领域，卡塔尔计划在哈萨克斯坦的克孜勒奥尔达州建设一座基于蒸汽-燃气联合循环的电厂，同时建设“克孜勒奥尔达—奇姆肯特”和“克孜勒奥尔达—杰兹卡兹甘”的电力传输线路。此外，计划在额尔齐斯河上建设一座350兆瓦的水电站，进一步提升区域的水电能力，并优化冬季洪水管理。

哈萨克斯坦政府在协议中还承诺，为卡塔尔投资者提供稳定的税收政策，并保障其在哈萨克斯坦境内的投资安全。

【编译：达娜】