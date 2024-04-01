联合国发布2024年《全球幸福指数报告》，哈国排名第49位

日本的排名较上年下滑4位，降至第51位。这是4年来日本排名首次下滑。日本年轻人的幸福度相对较低，如何提升青少年的生活满意度成为社会难题。

2024年报告中公布的“全球幸福度排名”对象包括143个国家和地区。通过让每个国家和地区的约1000人，按0～10分共11档，对生活满意度进行打分，取最近3年的结果平均值作为得分。据联合国新闻网介绍，今年的报告以以盖洛普世界民意调查数据为基础，以人类生命不同阶段的幸福为主题，仔细地审视全球不同地区儿童和青少年的福祉； 检查痴呆症对老一代人的福祉影响，以及不同国家和地区民众的幸福感。

联合国自2012年起就开始公布这份报告，以期促进联合国永续发展目标。这项年度报告以美国市场研究公司盖洛普的数据为基础，由牛津大学领导的全球团队分析结果。

报告显示，除欧洲外，全球范围内的幸福不平等现象有所加剧。幸福不平等在年长者中和撒哈拉以南非洲地区最为明显。这以结果反映了家庭、社区和国家内部收入、教育、医疗保健、社会接受度和支持方面的差异。