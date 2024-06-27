参议院通过法案，7.01亿坚戈助推良马品种保护和繁育

-这部法案旨在发展哈萨克斯坦的纯血马品种，增加马匹数量，同时保持其特性并进行育种工作。为实现这一目标，法案对“种畜”和“品种标准”等概念进行了修订。除了种畜的表型和性能指数外，马匹的适用性、灵巧性、耐力等品质也被纳入品种标准。-参议员叶尔努尔·艾特肯诺夫表示。