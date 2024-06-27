16:22, 27 六月 2024 | GMT +6
参议院通过法案，7.01亿坚戈助推良马品种保护和繁育
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦参议院（议会上院）通过了《关于就保护和繁育乘马役马品种问题对哈萨克斯坦共和国部分法律和条款进行补充修改的法案》。
-这部法案旨在发展哈萨克斯坦的纯血马品种，增加马匹数量，同时保持其特性并进行育种工作。为实现这一目标，法案对“种畜”和“品种标准”等概念进行了修订。除了种畜的表型和性能指数外，马匹的适用性、灵巧性、耐力等品质也被纳入品种标准。-参议员叶尔努尔·艾特肯诺夫表示。
据他介绍，法案规定了以下补贴措施，以保护和繁育国内马匹品种：
- 支持国内乘马和役马繁育中心引进国外选育的运动马品种；
- 开展良种母马选育工作；
- 支付其饲养费用。
国家补贴总金额为7.01亿坚戈，这笔资金将在未来五年内每年拨款1.4亿坚戈。艾特肯诺夫相信，国家的支持将有助于保护和恢复良种马基因库，进一步促进哈萨克斯坦马术运动的发展。
-这部法案有利于发展传统马术运动，推广哈萨克传统文化和生活方式。法案的通过将使良种马繁育获得更多国家支持，增加哈萨克良马品种的数量，提高其运动性能。-艾特肯诺夫指出。
【编译：阿遥】