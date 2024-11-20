美国司法部要求谷歌出售Chrome浏览器

彭博社引述知情人士报道称，美国司法部反垄断官员将于星期三（11月20日）向联邦法官梅塔（Amit Mehta）提呈建议，并要求谷歌整顿其他业务。不过，司法部官员拒绝对此消息置评。

谷歌负责监管事务的副总裁穆尔霍兰说，美国司法部继续推进激进议程，远超出本案的法律范畴。她补充道，政府以这种方式进行监管，将在最关键时刻对消费者、开发者以及美国的技术领导地位造成损害。

据报，反垄断部在即将提交的法庭文件中指出，正在考虑包括“结构性”改革在内的选项，可能要求谷歌将安卓智能手机操作系统与Chrome浏览器、Google Play应用商店等产品分开出售。

目前，谷歌通过捆绑销售这些产品，限制了市场竞争，进一步巩固其市场主导地位。美国司法部此前起诉谷歌，指它在2020年占据在线搜索市场约90%的份额。

如果强制拆分得以实施，反垄断部还须找到愿意购买相关资产的买家。像亚马逊（Amazon）这样的科技巨头资金充裕，可能会对谷歌旗下资产感兴趣，但它们同样面临反垄断审查，监管机构可能会阻止此类交易。

分析指出，无论梅塔法官最终作出何种裁决，谷歌预计都会提出上诉，这一过程可能拖上数年，甚至最终得提交至美国最高法院。