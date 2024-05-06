哈国官方保存的前苏联文档 帮助一对美国公民找到了父母的生前信息

据哈萨克斯坦内务部官网Polisia.kz消息，美国公民杰夫·辛戈尔德日前向哈萨克斯坦克孜勒奥尔达州警方求助，希望警方能够帮助他找到有关其父亲的一些档案信息。

杰夫·辛戈尔德的父亲是犹太人，曾经在哈萨克斯坦克孜勒奥尔达州特连乌泽科县（今锡尔河县）生活，并于1943年前苏联大清洗期间遭遇迫害。

Фото: Polisia.kz

在接到申请后，当地警方对相关的存档文件进行了检索，以查找相关信息。

- 2022年，我了解到我的父母曾经于第二次世界大战期间的1942年左右在哈萨克斯坦生活。他们为了躲避纳粹而从波兰逃亡到了哈萨克斯坦。除了当时的法院判决令以外，我们没有其他任何信息。此次通过哈国警方的帮助，我们找到了一些已经保存了80多年的文档，都是关于我的父母，以及被葬于第6村的我的哥哥的文件。我终于有机会了解到1942年到1946年，我的亲人们在哈国生活期间的一些情况。- 杰夫·辛戈尔德说。

辛戈尔德夫妇前往其父母生前生活的乡村，并对其哥哥被安葬的陵墓进行了祭拜。他们分享自己的回忆，以保持父母在自己脑海中的形象。

值得一提的是，在克孜勒奥尔达州警方档案馆内，收藏有超过3万份档案文件。这些档案对于寻找自己亲属的10多万人，以及研究前苏联大清洗历史的研究人员而言，都具有非常重要的意义。

【编译：木合塔尔·木拉提】