哈国警方积极参与防汛救灾任务

内务部新闻发言人成吉斯·阿列克谢夫5日在新闻发布会上介绍了哈国警方在此次春季融雪汛情期间开展的主要工作。

据成吉斯·阿列克谢夫介绍，自汛情爆发以来，国内各地，特别是受灾区域的所有警力均已进入“强化工作模式”。

- 内务部各机构超过5000名工作人员、800多台技术装备，以及来自国民警卫队的2架直升机被投入到了抗洪救灾一线，执行各类救援和抗洪防汛任务。必要时，还将部署3架直升机和2架固定翼飞机，投入救援行动。- 内务部发言人说。

据其介绍，被从水灾区域疏散的1万多名群众当中，有200多人是通过内务部提供的直升机疏散的。

内务部新闻发言人表示，目前，警方已经对阿克托别州、阿特劳州、西哈州、卡拉干达州、库斯塔奈州、阿拜州和乌勒套州25个县区因水灾被疏散的区域进行了封锁，并对965处被疏散居民的无人房屋及其其他资产进行保护。对灾区93处路段（其中包括8处国国道路段）进行了限行。

在警方的帮助下，有3500多辆机动车从被水淹区域驶离。

【编译：木合塔尔·木拉提】