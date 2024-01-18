哈国议员：西方政治家的双重标准损害了欧洲立法机构的声誉

据议员透露，2024年1月17日，欧洲议会正式通过了名为《欧盟中亚战略：更坚实伙伴关系的新机遇》的决议。

议员指出，这份文件属于欧洲议会的规划性文件，在其框架下，欧洲立法者将完成对欧盟中亚新战略的实施情况的评估。

也正是出于相应的目的，欧洲议会此前曾多次派遣议员访问哈萨克斯坦和其他中亚地区国家。在文件的制订过程中，中亚官方代表和公民代表的意见建议得到了广泛的参考。

哈萨克斯坦议员指出，与往年通过的同类文件相比，2024年的这份新文件出现了一些新的特点：

首次提出了中亚地区的区域独特性——在现代国际和地区关系的某些问题上，中亚地区已经形成了独有的、不受外部操纵的立场； 文件指出，中亚在贸易、投资、商业和创新领域形成了各种机遇的共性整合。

- 欧洲议会认识到欧盟和中亚面临的全球和区域挑战和威胁的相似性，这为长期、结构化和互利合作创造了新的机会。- 阿伊多斯·萨热姆说。

阿伊多斯·萨热姆指出，欧洲议会通过这份文件，呼吁欧盟考虑到中亚的“地缘战略重要性”，加强与中亚的合作，通过扩大政治和经济合作，促进与中亚国家的战略伙伴关系。

- 我们应该热切地呼应来自欧洲议会的这种呼吁，增强欧盟与中亚之间的互动。当然，双方很显然的，在所谓“政治迫害”和“政治犯”问题上存在一些观点差异。事实上，在哈萨克斯坦的法律框架内，不存在任何旨在针对公民政治见解和言论而定罪的法令、法律或者文件。哈萨克斯坦的宪法明确禁止审查制度。相反，当下的改革进一步加强了人权保护制度，充分保障了共和国公民的言论和集会自由。- 阿伊多斯·萨热姆说。

议员进一步指出，随着体制化改革的不断深入，哈萨克斯坦的议会真正的成为了积极的政治辩论场合，以及人民关注的重要议题的讨论平台。

此外，法治的根本原则——司法系统的独立性和专业性也在不断得到加强。接下来，哈萨克斯坦将面对的重要任务便是加强法治文化建设：通过确保“法律平等地适用于所有人”这一铁律，法律和秩序的地位将得到稳固，任何人都不能凌驾于法律之上。任何违反法律的行为都将受到惩罚，但人们的政治观点和意识形态偏好与法律和秩序无关。

- 哈萨克斯坦每一天都在向着建立一个公正的法治国家的方向而努力。

议员表示，在欧洲议会通过的文件中提出的那些个人都存在破坏和违法法律和秩序的行为，并将依法得到相应的审判。

议员强调指出，任何企图实行强力行为来破坏宪政的行动，在西方国家都会受到法律的严格执裁。事实上，美国就有法律规定类似企图推翻宪法结构、强行变更权力、煽动和资助极端主义活动的行为会被处以10年有期徒刑。在欧洲，德国和法国也有相同的法律。

哈萨克斯坦议员表示，在欧洲议会当中，有一部分议员经常使用双重标准来评判其他国家，这一点早已众所周知，且已经被普遍视为欧洲立法机构文化的一部分。

- 在欧洲议会持续腐败丑闻的背景下，欧洲执法机构正在努力消除这种双重标准。这些立法者的声誉长期以来因金融和其他违规行为（包括与外部影响团体的联系）而受到玷污。哈萨克斯坦正在关切地关注这一进程。我期待欧洲执法机构和法院的客观努力，能够尽快的恢复欧洲重要立法机构的声誉。- 阿伊多斯·萨热姆说。

【编译：木合塔尔·木拉提】